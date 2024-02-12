أحمد جودة - القاهرة - بماذا تسمح؟.. تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في مصر 2024

يعد تسجيل العقارات أمر أساسي في عالم العقارات، فهو إثبات لحقوق الملكية، وساهمت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في حماية حقوق الملكية، وتحسين الكفاءة في عالم العقارات، ومن خلال موقع بوابة دوت الخليج الإلكترونية سنعرض من خلال المقال التالي كل المعلومات عن قانون تسجيل العقارات الجديد 2024.

تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد

قام قانون الشهر العقاري الجديد بإجراء عدد من التعديلات لتسجيل الممتلكات العقارية، وهي كما يلي:

حق التسجيل لكل مواطن: يمنح قانون الشهر العقاري الجديد كل مواطن حق تسجيل عقاره، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.

يمنح قانون الشهر العقاري الجديد كل مواطن حق تسجيل عقاره، مما يعزز حقوق الملكية الفردية. فصل ضريبة التصرفات العقارية: إتاحة فصل ضريبة التصرفات العقارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين.

إتاحة فصل ضريبة التصرفات العقارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين. تسجيل العقارات الغير مسجلة مسبقًا: حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل.

حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل. حد زمني لفترة التسجيل: يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، في الأغلب تكون في 27 يومًا.

يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، في الأغلب تكون في 27 يومًا. تحسين إجراءات المراجعة: أصبحت إجراءات المراجعة أكثر تطورًا، مما يسرع من عملية المراجعة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار وفقًا لقانون تسجيل العقارات الجديد

هناك أوراق ومستندات يجب توافرها من أجل تسجيل العقار وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد:

عقد البيع: يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار، موضح به التفاصيل المالية والقانونية للصفقة.

يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار، موضح به التفاصيل المالية والقانونية للصفقة. وثيقة إثبات الشخصية: كالبطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكلا طرفي التعاقد.

كالبطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكلا طرفي التعاقد. وثيقة الملكية السابقة: يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار.

يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار. إيصال الضرائب: قد يتطلب تقديم إيصالات سداد الضرائب، أو أي رسوم خاصة بالعقار.

قد يتطلب تقديم إيصالات سداد الضرائب، أو أي رسوم خاصة بالعقار. طلب التسجيل: يلزم تقديم طلب رسمي لتسجيل العقار، يضم معلومات مفصلة حول العقار، وطرفي التعاقد.

رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد

تم تحديد رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد لعام 2024، وهي على النحو التالي:

المساحة حتى 100 متر مربع، قدرها 675 جنيهًا.

المساحة من 101 حتى 200 متر مربع، قدرها 1000 جنيه.

المساحة من 201 حتى 300 متر مربع، قدرها 1500 جنيه.

المساحة من 301 حتى 400 متر مربع، يتم فرض رسم مساحي يبلغ 4725 جنيه للرفع المساحي.

وبجانب الرسوم المساحية، يتم فرض رسم ثابت قدره 3800 جنيه في الشهر العقاري.

من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتسهيل عملية تسجيل العقار، حيث يتيح للمواطنين الاستفادة من إجراءات أكثر سلاسة، كما يساهم في تعزيز حقوق الملكية الفردية.