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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تفاصيل مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل

يسعى الكثير من المواطنين للتعرف على تفاصيل مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل، جاء ذلك بعد تقديم البنك المركزي لمجموعة من المبادرات الخاصة.

وفيما يلي، تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي لمحدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، كما يوضح مشاركة المطورين العقاريين في مبادرة التمويل العقاري بالتفاصيل.

مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي لمحدودي الدخل 5%-7%

هناك بعض المعايير الواجب توافرها للحصول على تمويل عقاري من صندوق التمويل العقاري، وتشمل ما يلي:

الجنسية: وتم تحديدها للمصرين المقيمين فقط.

الدخل لشهري: يتم تحديده وفقًا للإعلان الذي تم إصداره من صندوق التمويل العقاري، فيجب ألا بكون لدى المتقدم أي وحدة عقارية حتى في حالة الميراث.

مدة العمل: يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص أو الحكومي قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن 6 أشهر، بينما بجب أن يكون عناك مدة لا تقل عن 12 شهر بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة.

العمر: يجب ألا يقل عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتجاوز 60 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين، حسب الأقرب.

مدة القرض: لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة.

قيمة الوحدة: يتم تحديدها من قبل صندوق التمويل العقاري، وفقًا للإعلان الذي تم تصيره من قبلها.

قيمة التمويل: يتم التمويل حتى 80 %من إجمالي سعر الوحدة.

الدفعة المقدمة: يجب أن تكون على الأقل 20% من إجمالي سعر الوحدة، ويجب ألا تتجاوز 50% من إجمالي سعرها.

سعر الفائدة: يتراوح بين 5% و7% وفق المتغيرات المعمول بها.

نسبة عبء الدين: يجب ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري نسبة محددة من صافي دخل العميل، وذلك بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية.

مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%

أصدر البنك المركزي مبادرة لفئة متوسطي الدخل، ضمن المبدرات التي تم إصدارها من قبله وفيما يلي المعايير الواجب توافرها، والأنظمة الخاصة بهذا النظام:

الجنسية: وتم تحديدها للمصرين المقيمين فقط.

الدخل لشهري: الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو 40000 جنية للفرد، و50000 جنية للأسرة.

مدة العمل: يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص أو الحكومي قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن 6 أشهر (أو 12 سهر في حالة تحويل الراتب)، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة فيجب ألا تقل المدة عن 24 شهر.

العمر: يجب ألا يقل عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتجاوز 60 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين، حسب الأقرب.

مدة القرض: لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 25 سنة.

قيمة الوحدة: الحد الأقصى لقيمة الوحدة هو 2.5 مليون جنية.

قيمة التمويل: يمكن تحويل حتى 80% م إجمالي قيمة الوحدة (أو حتى 60% في حالة تحويل الراتب أو القسط)، وفي بعض الحالات يمكن منح تمويل مشترك.

سعر الفائدة: هو 8% متناقصة.

نسبة عبء الدين: يجب ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40% من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، ويجب ألا يتجاوز إجمالي التزامات العميل نسبة 50% من صافي دخل العميل.

وديعة الصيانة: الحد الأقصى لها هو 10% من سعر الوحدة، وتشمل التمويلات التي يتم منحها للعميل قيمة وديعة الصيانة.

مشاركة المطورين العقاريين في مبادرة التمويل العقاري

بعدما أعلن البنك المركزي عن مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية والتي قامت باستهداف الفئة المتوسطة من الدخل بحد أقصى يصل إلى 50 مليار جنية، وذلك من خلال توفير تمويل للإسكان بتكلفة منخفضة للوحدات السكنية، قام عدد كبير من المطورين العقاريين بالإعلان عن مشاركتهم في مبادرات البك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وفيما يلي تفاصيل تلك المبادرة:

الشريحة المستهدفة هل الفئة المتوسطة من السكان، وتشمل أكثر من 50% من السكان.

وحدت المبادرة ستكون جاهزة، ومكتملة التشطيب.

المطورين العقاريين سيحثلون على الأراضي اللزمة لبناء الوحدات من الدولة، في مقابل حصة تصل إلى 30% من الوحدات.

سعر الفائدة المقترح في المبادرة يجب ألا يتجاوز 10%، ويكون متناقصًا بالمقارنة مع الفائدة المعتادة في السوق وهي نحو 15%.

يتم سداد جزء من قيمة الوحدة (نحو 25%) ند التعاقد، والباقي يتم سداد على مدار 20 عامًا كحد أقصى.

يتوقع خبراء التمويل العقاري أن تؤدي المبادرة الجديدة إلى زيادة المبيعات وتحسين السوق العقارية، كما ستوفر فرصة للفئة المتوسطة للحصول على وحدات سكنية بشروط سهلة وميسرة.

في نهاية المقال يكون قد تم ذكر تفاصيل مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي لمحدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، كما تم توضح مشاركة المطورين العقاريين في مبادرة التمويل العقاري بالتفاصيل.