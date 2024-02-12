نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: منح فرصة أخرى للمعلمين الراسبين فى التدريبات بالدفعة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه تم تعيين حوالى 54 معلما ومعلمة من ذوي الهمم وسيتم توزيعهم على المدارس، جاء ذلك وفي ضوء مسابقة "30 ألف معلم.. السنة الأولى".

و أكد الوزير على أنه جاري التنسيق مع الجهة المعنية لمنح فرصة اخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى لإعادة اجتياز التدريب بالتوازي مع معلمي الدفعة الثانية.

وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإتاحة والجودة والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مؤكدًا على أهمية دور التعليم المجتمعى وعلاج التسرب من التعليم كمحور هام من محاور الخطة الاستراتيجية.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، وتطوير العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية؛ ومناقشة عدد من النقاط الهامة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية.