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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طريقة توزيع معاش المتوفي في مصر ونصيب الزوجة من المعاش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ما هي طريقة توزيع معاش المتوفي في مصر ونصيب الزوجة من المعاش
يرغب العديد من الورثة في معرفة طريقة توزيع معاش المتوفي عليهم، بالإضافة إلى معرفة كافة الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش بعد وفاة الفرد المؤّمن عليه أو صاحب المعاش، وتريد بعض النساء معرفة نصيب الأرامل من معاش زوجها المتوفى، ولذلك سوف نذكر لكم من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية نصيب الزوجة من المعاش في حالة وفاة الزوج وكافة الفئات المستحقة للحصول على المعاش.
طريقة توزيع معاش المتوفي
يتم توزيع معاش المتوفي المشترك في التأمينات الاجتماعية بطريقة عادلة وبنظام معين وبنسب متفاوتة لكل حالة على حدى، لذلك سوف نوافيكم عبر فقرتنا كيفية توزيع المعاش على الفئات المستحقة من خلال النقاط التالية:
- في حالة وجود والدين أو والد واحد للمتوفي يحصل على نصف المعاش أو يتم توزيعه بينهم بالتساوي.
- في حالة وجود والدين أو والد واحد مع ولد للمتوفي يحصل الأولاد على 6/5 من المعاش ويحصل الوالدين أو الوالد على سدس المعاش.
- في حالة وجود والدين أو والد واحد وأخت وأخ أو أكثر للمتوفي يحصل الوالدين على نصف المعاش أو يتم توزيعه بينهم بالتساوي ويحصل الأخوة والأخوات على ربع المعاش بينهم بالتساوي.
- في حالة وجود ولد أو أكثر للمتوفي يتم توزيع قيمة المعاش كله بينهم بالتساوي.
- في حالة وجود والدين أو والد واحد وولد واحد للمتوفي يحصل الأولاد على 3/2 من المعاش يتم توزيعه ثلث المعاش بين الوالدين بينهم بالتساوي.
- في حالة كان هناك ولد واحد للمتوفي يحصل على ثلثي المعاش.
نصيب الزوجة من المعاش
تحصل الزوجة أو الأرملة على نصيبها من معاش زوجها المتوفى بنسبة معينة تتفاوت بتفاوت الحالات، وسوف نخبركم عبر فقرتنا كافة المعلومات حول نصيب الأرملة من المعاش في جميع الحالات من خلال النقاط التالية:
- تحصل الأرملة على ثلاثة أرباع المعاش وذلك مُقدر بنسبة 75%.
- في حالة وجود ولد أو أكثر وأرملة فتحصل على نصف قيمة المعاش وفي حالة التعدد يتم القسيم بينهم بالتساوي، ويحصل الأولاد على النصف الأخر ويقسم بينهم بالتساوي في حالة التعدد.
- في حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر مع الأرملة فتحصل على ثلاثة أرباع المعاش، ويحصل الأخوات على ربع المعاش ويتم التقسيم بينهم بالتساوي.
- في حالة وجود والدين أو والد واحد مع الأرملة فتحصل على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على ثلث المعاش ويتم التقسيم بينهم بالتساوي.
- في حالة وجود أخ أو أخت وأولاد مع الأرملة فتحصل على ثلث المعاش، ويحصل الأولاد على نصف المعاش ويتم التقسيم بينهم بالتساوي ويحصل الوالدين على سدس المعاش ويتم التقسيم بينهم بالتساوي.
فئات استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه
قامت الهيئة المختصة بالمعاش وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتوضيح كافة الفئات المستحقة للمعاش، ولذلك سوف نوافيكم عبر فقرتنا جميع تلك الفئات المستحقة من خلال النقاط التالية:
- الزوج.
- الوالدين.
- الأرملة.
- الأبناء والبنات.
- الإخوة والأخوات.
يمكن لبعض الفئات الحصول على معاش الشخص المتوفى والمشترك في التأمينات الاجتماعية ولكن بالحصول على نسب متفاوتة على حسب الحالة، ويتم توزيع المعاش الخاصة بالمتوفي بين جميع المستحقين له بالعدل، ولذلك قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة طريقة توزيع معاش المتوفى وكذلك قد ذكرنا لكم نصيب الزوجة من المعاش وكافة الفئات المستحقة للحصول عليه.