أحمد جودة - القاهرة - "بشرى سارة للمصريين".. زيادة المعاش مرتين وشروط الجمع بين أكثر من معاش - تفاصيل هامة للجميع

في قرار هام وجديد، حيث قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعديل توقيت صرف الزيادة السنوية للمعاشات تم تقديم الزيادة في شهر مارس بدلًا من يوليو ويأني ذلك حول استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها أصحاب المعاشات يتم التأكيد على أن الزيادة تتم وفقًا للقانون ولكن نظرًا لمعدلات التضخم من قبل المواطنين المصريين من المهم إعادة النظر في هذا النهج لضمان استدامة دخل المعاشات للمواطنين.

حالات الحصول على زيادة المعاشات مرتين



يسمح بتجميع المعاشات لبعض الفئات وفقًا للقانون في حالات محددة حيث يكون بالإمكان الحصول على زيادة المعاشات مرتين في الحالات الت يحصل فيها الفرد على معاشين الأول يكون خاص به المعاش الأصلي والثاني المستحق عن شخص آخر مثل الوالد الوالدة الزوج أو الزوجة ومن المهم أن يكون للفرد معاش أصلي بالإضافة إلى المعاش المستحق عن الغير ليكون مؤهلًا للحصول على الزيادة في المعاش مرتين.



حالات الجمع بين اكثر من معاش



يتم الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش حيث يتم استكمال المعاش بموجب القانون حتى يصل إلى هذا المقدار المنصوص عليه والذي يبلغ 1300 جنيه وفقًا لآخر تحديث وقرار تم تطبيقه بداية من شهر يناير 2024:

بموجب القانون تجمع الأرملة بين معاشها معاش أصلي ومعاش زوجها، كما يتم جمع معاش الأرمل بمعاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعًا أصلي وفقًا لنصوص القانون المعمول به

أما بالنسبة للأولاد فيستحقون جمع المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود وفي حال توفي الولدين يستحق عنهما معاشين وفقًا لما ينص عليه القانون

ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود وذلك وفقًا لأحكام القانون المعمول به.