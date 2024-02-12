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أحمد جودة - القاهرة - "فرصة لا تعوض"..ركوب قطارات السكك الحديدية مجانًا لهذه الفئات + تذاكر بنصف الثمن لهؤلاء - هل أنت من بينهم