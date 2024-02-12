أحمد جودة - القاهرة - جهز اوراقك.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 بالشروط المطلوبة للتقديم وفق وزارة الدفاع المصري

ازدادت عمليات البحث من جانب الكثير من المواطنين حول معرفة موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث نشرت القوات المسلحة عن فتح باب التقديم للتجنيد في الجيش لعام 2024، لجميع الحاصلين علي الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها من المدارس الازهرية والاعدادية الامهنية أو الرياضية بشرط تحقيق ما لا يقل عن 60 % أو اكثر، ومن خلال هذا المقال سنعمل علي توفير كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعونا عبر السطور التالية.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

يتساءل الكثير من المواطنين متى سيتم فتح باب التطوع في الجيش في عام 2024، جاء ذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة عن موعد فتح باب التجنيد في الجيش للعام الجديد 2024، وقد أعلنت على أنه سوف يتم قبول جميع الحاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الأزهرية أو المهنية أو الرياضية، ويكون ذلك بشرط أن يكونوا محققين على الأقل نسبة 60% أو أكثر، وعلى أن يكون التقديم متاح من يوم 15 شهر مارس 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 4 من شهر مايو 2024، وقد تم توفير التقديم بشكل الكتروني حتى يتم التسهيل على المواطنين من خلال موقع وزارة الدفاع المصرية.

ما هي شروط التطوع في الجيش المصري 2024

حيث قد اعلنت القوات المسلحة عن استيفاء عدد من الشروط للتطوع في الجيش المصري 2024، والتي جاءت علي النحو التالي:

ينبغي ان تكون حاصل على الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.

كما ينبغي أن يكون مجموع درجات لا يقل عن 60% على الأقل في الإعدادية.

ينبغي أن يكون العمر ألا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا.

ينبغي أن يكون الطول أن يكون على الأقل 170 سم.

ينبغي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ووالديه يجب أن يكونوا مصريين الجنسية.

ينبغي أن يتم اجتياز جميع الاختبارات البدنية والصحية بنجاح.

يتمكن الطلاب والطالبات تسجيل البيانات المطلوبة على رابط موقع تقديم التطوع في الجيش 2024 موقع إدارة التجنيد والتعبئة على الرابط الرسمي التالي https://tagcand.mod.gov.eg.