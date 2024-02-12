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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تغلق سناتر مخالفة للدروس الخصوصية بالمنيب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوي المواطنين الواردة في ذلك الصدد.
وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بضبط عدد ٢ مركز للدروس الخصوصية بمنطقة المنيب غير مرخصين يقومون بمزاولة مهنه التدريس من خلال كوادر غير مؤهلة لذلك.
وعلى الفور تم غلقهم والتحفظ علي محتوياتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.