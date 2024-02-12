تريزيجيه يصعد بطرابزون للمركز الثالث فى الدوري التركي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 07:34 مساءً - حقق فريق طرابزون سبور فوزا كبيرا على هاتاي سبور بثنائية نظيفة فى الجولة الـ 25 من الدوري التركي، أحرز هدفي طرابزون محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 50 وباردى فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التي اليوم على معلب شينول جونيش.

شارك محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني في المباراة منذ البداية وحصل علي كارت اصفر في الدقيقة 5 بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة جزاء الفريق المنافس.

طرابزون ضد هاتاي

بهذه النتيجة يحتل طرابزون المركز الثالث مؤقتا برصيد 40 نقطة ، حيث خاض 25 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 10 مباريات.

بينما يتواجد هاتاى سبور في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري التركى برصيد 28 نقطة حيث خاض 25 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 10مباريات وخسر في 9 مباريات.

وإجمالا شارك تريزيجيه فى 16 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 8 أهداف حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون سبور، قادما من فريق أستون فيلا، بقيمة 4 ملايين يورو، وينتهى عقده مع ناديه التركي، فى صيف عام 2026