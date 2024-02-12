مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة لكل السيناريوهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 07:34 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها من مصدر رفيع المستوى قال إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.