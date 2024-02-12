انت الأن تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من المناطق في محافظة بني سويف من قطع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق 12 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكت شركة الكهرباء، بمحافظة بني سويف في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة والثانية عشر ظهراً، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء