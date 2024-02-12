انت الأن تتابع خبر فضل على الحلو تكة .. قرار حاسم من البرلمان بشأن زيادة المعاشات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، بشأن زيادة المعاشات 2024.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاً هاماً الأسبوع الماضي بتقديم موعد صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات لتتكون بداية من شهر مارس المقبل بدلاً من شهر يوليو، وذلك للتخفيف على كبار السن من أعباء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

زيادة المعاشات 2024

وأعلنت لجنة القوي العاملة بالبرلمان عن موافقتها على مشروع قانون الذي تقدت به وزرة التضامن لاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات 2024.، بالإضافة إلي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ومن المقرر أن يتم البدء في صرف زيادة المعاشات لأكثر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد بداية من شهر مارس القادم، وذلك عن طريق منافذ هيئة البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

قيمة زيادة المعاشات 2024