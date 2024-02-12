انت الأن تتابع خبر كلة يخلي باله النهاردة .. تحذير هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بيان هاماً بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، في ظل التقلبات الجوية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية، بسبب المنخفض الجوي.

وأكدت هيئة الأرصاد في البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الإثنين 12 فبراير الجاري ،سيشهد زيادة في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة