انت الأن تتابع خبر محصلتش قبل كدة . مفاجأة نارية وغير متوقعة بشأن أسعار السجائر الجديدة 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، عن مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم بشأن أسعار السجائر الجديدة 2024، بعد الزيادة التي تم إقرارها أمس.
- وكانت شركة فيلب موريس قد قررت مساء أمس الأحد الموافق 11 فبراير 2024 فرض زيادة منتجاتها من السجائر، داخل جمهورية مصر العربية بقيم تتراوح ما بين 8 إلي 11 جنيه في العلبة الواحدة.
أسعار السجائر الجديدة 2024
- وأوضح إمبابي في تصريحات هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن قيمة الزيادة في أسعار السجائر الجديدة 2024 لم تحدث من قبل، مشيراً إلي أنه يتفهم مبرر الزيادة الجديدة ولكنه ليس بمقدار 11 جنيهًا.
- وأشار رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، أن الزيادة الجديدة في السجائر جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الشحن جراء التوترات في البحر الأحمر، ما يحدث في منطقة مضيق باب المندب، مضيفا أن أكيد الشركة الأجنبية لها مبرراتها، لكن أنا رجل في السوق وأعلم الصنعة.