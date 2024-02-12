انت الأن تتابع خبر محصلتش قبل كدة . مفاجأة نارية وغير متوقعة بشأن أسعار السجائر الجديدة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، عن مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم بشأن أسعار السجائر الجديدة 2024، بعد الزيادة التي تم إقرارها أمس.

وكانت شركة فيلب موريس قد قررت مساء أمس الأحد الموافق 11 فبراير 2024 فرض زيادة منتجاتها من السجائر، داخل جمهورية مصر العربية بقيم تتراوح ما بين 8 إلي 11 جنيه في العلبة الواحدة.

أسعار السجائر الجديدة 2024