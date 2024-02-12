كيفية نقل الزوجه على بطاقة التموين 2024 الكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

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أحمد جودة - القاهرة - تُلاحظ زيادة في البحث حول كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين لعام 2024، وذلك بمجرد أن يتزوج الفرد ذو الدخل المحدود.

يبدأ الفرد الجديد في إجراءات استخراج بطاقة تموين جديدة ليتمكن من صرف حصته الشهرية من السلع الغذائية والخبز.

ويصبح الفرد في حاجة أيضًا لنقل زوجته إلى تلك البطاقة الجديدة لضمان حصولها على حصتها الشهرية.

يشغل هذا الأمر اهتمام العديد من المتزوجين حديثًا الذين يرغبون في معرفة كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين.

كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين لعام 2024

طوال سنوات طويلة، كانت الطريقة الرئيسية لنقل الزوجة هي زيارة مكتب التموين المحلي وتقديم الطلب والوثائق الورقية يدويًا.

ولكن مع بداية حكومة مصر تنفيذ خطة التحول الرقمي، أصبح بإمكان المواطن نقل زوجته إلى بطاقة التموين إلكترونيًا من المنزل، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية الذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية.

خطوات نقل الزوجة على بطاقة التموين:

1. قم بزيارة موقع بوابة مصر الرقمية عبر البحث عنه في جوجل أو الدخول مباشرة.

2. اختر أيقونة خدمات التموين المتاحة في منتصف الصفحة.

3. ستظهر جميع الخدمات المتاحة للتموين، بما في ذلك "ضم أفراد أسرتي".

4. قم باختيار الأيقونة المخصصة لضم أفراد العائلة.

5. قم بإدخال رقم الهاتف المسجل في حسابك على بوابة مصر الرقمية وكلمة المرور.

6. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة لنقل الزوجة على بطاقتك.

7. تحقق من صحة البيانات وقدم الطلب لقاعدة بيانات الوزارة.

8. ستتلقى رسالة نصية تفيد بنجاح تسجيل طلب نقل الزوجة.

تلك الخطوات تُسهّل على المواطن نقل زوجته إلى بطاقة التموين بطريقة إلكترونية وميسّرة.