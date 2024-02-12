نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط مصنع غير مرخص يستخدم أنابب الغاز في إنتاج الطوب الأحمر بالعياط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف محمود مدينة رئيس مجلس ومدينة العياط، حملة مكبرة على المنشآت والكيانات الغير مرخصة، وعدم السماح بوجودها دون حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة وتكثيف حملات ضبط المنشآت التي تدار بالمخالفة ودون مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

واسفرت الحملة عن ضبط مصنع طوب أحمر يقوم باستخدام أنابيب الغاز فى حرق الطوب، حيث تم ضبط ومصادرة 9 أنابيب تجاري وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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