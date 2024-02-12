نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov وشروط التسجيل بعد مد فترة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فترة التقديم لوظائف البريد المصري لعام 2024 تمتد أكثر، ويُمكنك الاطلاع على رابط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفر وظائف في مجموعة من التخصصات في البريد المصري.

كان من المقرر أن ينتهي التقديم في نهاية يناير، ولكن تقرر تمديد فترة التقديم حتى 15 فبراير 2024.

للتقديم، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول على رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية.

2. الانتقال إلى قسم الوظائف.

3. إنشاء حساب شخصي جديد.

4. تحديد الوظيفة المناسبة حسب المؤهل الدراسي.

5. إدخال البيانات المطلوبة للتقديم.

6. تحميل الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل.

7. الضغط على زر إرسال الطلب.

الوظائف المطلوبة تتنوع ما بين وظائف هندسية وقانونية وخدمة العملاء في البريد المصري. يشترط على المتقدمين توفير بعض الشروط:

- حمل الجنسية المصرية.

- العمر بين 21 و30 عامًا.

- حاصل على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة بتقدير عام جيد.

- عدم وجود حكم قضائي ضده في قضايا تؤثر على الشرف أو الأمانة.

- اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول.

- دفع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي عبر بنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة أو بنك مصر.