الخارجية: مصر على أهبة الاستعداد حال حدوث أي تطورات في رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 08:30 مساءً - رفح الفلسطينية، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك اتصالات أمنية وسياسية تتم حاليا للحيلولة دون قيام إسرائيل بعمليات واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.

استعداد مصر لأي تطورات في رفح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: مصر سوف تكون علي أهبة الاستعداد حال حدوث أي تطورات من إسرائيل في رفح الفلسطينية.

تحذير من كارثة انسانية

ولفت: نتابع بقلق شديد التصريحات التي خرجت من جانب عدد من المسئولين الإسرائيليين بشأن إطلاق عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية ونشدد على رفضنا تلك العمليات ونحذر من عواقبها الوخيمة وهذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية قد تخرج عن السيطرة لذلك لا بد من تحمل المجتمع الدولي مسئوليته.

مسئولية أمريكا والاتحاد الأوروبي

وتابع: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبون بوضع حد للعنف الإسرائيلي ووقف العملية التي تنوى إسرائيل القيام بها في رفح الفلسطينية والحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

سيطرة مصر على أرضها

وأكد: مصر تسيطر على أرضها بشكل كامل وهذه التصريحات التي خرجت من عدد من المسئولين الإسرائيليين محاولة يائسة لتحميل مصر قصور تل أبيب.

وأكد مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، أن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح، ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات، وذلك في نبأ عاجل ذكرته القناة الإخبارية منذ قليل.

واستمرارا لتصريحاته المتطرفة، هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، مصر رافضا إرسال وفد الموساد إلى القاهرة بهدف التفاوض.



سموتريتش يهاجم مصر ويدعو لتدمير رفح

الوزير المتطرف الذي تتسبب تصريحاته فى إزعاج أمريكا والعالم، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتجاهل ضغوط واشنطن وعدم إرسال وفد غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال محادثات التوصل إلى اتفاق.