رئيس حزب الجيل: نصطف خلف القيادة السياسية للدفاع عن أمن مصر القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 08:31 مساءً -

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن القوى السياسية والحزبية مع الدولة المصرية وتصطف خلف الدولة والرئيس السيسي والقوات المسلحة وما يقومون به للدفاع عن الأمن القومي المصري، مشددا أن القيادة المصرية أول من كشفت المخطط الصهيوني لتصفية القضية من خلال العدوان الوحشي على غزة.

وشدد الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، على أن مخطط الاحتلال من البداية إجبار مواطني غزة الاتجاه من الشمال إلى رفح الفلسطينية ثم العبور إلى مصر، مؤكدا أن ما يحذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحدث الآن والموقف المصري قوي وشجاع وجمع الشارع المصري كله خلف الرئيس.

واستكمل: الموقف الدولي المتحول لدعم فلسطين نتيجة ما فعله الموقف المصري السياسي والرسمي والشعبي والموقف الدولي لم يكن يذكر حل الدولتين ولكن الموقف المصري الرسمي جعل كبار دول الغرب وامريكا يسمعون ما لم يكن يريدوا الاستماع إليه وأن مصر تتبنى القضية الفلسطينية.