تحالف الأحزاب المصرية: القصف الإسرائيلى لرفح الفلسطينية جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم تل أبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 08:31 مساءً -

استنكر تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ، قصف الكيان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، وأكد أن هذه جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم إسرائيل.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن إسرائيل ترتكب كل يوم مجازر وتضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وجدد مطر دعم تحالف الأحزاب المصرية لجميع تحركات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي وحدودها.

واوضح مطر أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو دعم متواصل، مشيرا إلى أن موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية راسخ وثابت ويتمثل في السلام الشامل للمنطقة بأكملها عن طريق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.