مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تطلق برومو "المعلم" للفنان مصطفى شعبان "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 09:40 مساءً -

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الخاص لمسلسل «المعلم» للنجم مصطفي شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.