وسط الآلاف فى الشوارع.. كوت ديفوار يحتفل بكأس أمم أفريقيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 09:40 مساءً - احتفل منتخب كوت ديفوار بطل كأس أمم افريقيا في نسخته الأخيرة، باللقب مع جماهير كوت ديفوار في شوارع العاصمة أبيدجان اليوم ، وذلك عقب الفوز أمس علي نيجيريا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وطاف منتخب كوت ديفوار بالكأس وسط الجماهير في شوارع أبيدجان في اتوبيس مكشوف ، وفقا لما نشرته صفحة الاتحاد الافريقي " كاف " علي موقع التدوينات "X".

منتخب كوت ديفوار بطل افريقيا منتخب كوت ديفوار بطل افريقيا

شوارع ابيدجان شوارع ابيدجان

منتخب كوت ديفوار مع الجماهير منتخب كوت ديفوار مع الجماهير

احتفالات منتخب كوت ديفوار احتفالات منتخب كوت ديفوار

و شهدت منافسات أمم أفريقيا 2023، إقامة 52 مباراة، سجل خلالها اللاعبون 119 هدفا، بمتوسط تهديفى يبلغ 2.29 هدفا فى المباراة الواحدة.

3 منتخبات تتقاسم صدارة أقوى خط هجوم برصيد 9 أهداف وهى: أنجولا، السنغال، وغينيا الإستوائية.

حصد ويليام إيكونج قائد منتخب نيجيريا جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي أسدل الستار عليها مساء الأحد.

توج إيمرسى فاي مدرب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب فى البطولة وسايمون أدينجرا لاعب الأفيال بجائزة أفضل لاعب شاب.

وتوج إيميليو إنسوي، قائد منتخب غينيا الإستوائية، بجائزة أفضل هداف فى النسخة رقم 34 برصيد 5 أهداف.

حصد منتخب جنوب افريقيا جائزة اللعب النظيف، وحصد حارس البافانا بافانا وفريق صن داونز رونوين ويليامز جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف: فريدى، جورج كيفين نكودو، خوسيه ماشين، ساديو ماني برصيد 3 تمريرات حاسمة لكل منهم.

شهدت البطولة 4 أهداف عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز الرباعى: جيمس جوميز، أوبا سانجانتي، إستيبان أوبيانج، وإدموند تابسوبا بالخطأ فى مرماهم.