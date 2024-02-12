نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات الغاء بطاقة التموين.. أخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات إلغاء بطاقات التموين، حيث تشمل عدة فئات من المواطنين غير المستحقين للدعم.

يتسائل العديد عن أسباب الإلغاء خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يتم إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم أو تتوافر محددات الاستبعاد. نستعرض في هذه السطور حالات إلغاء البطاقات التموينية:

- عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية.

- تلف أو فقدان البطاقة دون تقديم طلب لإصدار بديل لمدة 6 أشهر.

- السفر خارج مصر وامتناع عن الحصول على السلع لمدة 6 أشهر متواصلة دون تقديم طلب للفصل من الدعم.

- دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 ألف جنيه سنويا.

- امتلاك شركة أو حساب تجاري بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه.

- استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا أو أكثر من 650 كيلو/وات.

- ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز أو ضبطها مع شخص غير صاحبها دون معرفة الرقم السري.

- امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.

- المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 ألف جنيه.

- امتلاك سيارة موديل 2017 فما فوق.

وفقًا للوزارة، يتم إنذار صاحب البطاقة الذي يتركها في مخابر العيش البلدي، وفي حالة تكرار الأمر، يتم إلغاء البطاقة تمامًا، مع فقدان حق الدعم للأسرة.

أما الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف التموين نهائيًا:

- الظهور في المخابز لمدة مرتين متتاليتين.

- ذلك أيضًا لأصحاب البقالة.

- زيادة راتب رب الأسرة إلى 9600 جنيه.

وختامًا، حددت الوزارة فئات يُسمح لها بفصل نفسها من بطاقة التموين، مثل الفرد المقيد على البطاقة وليس رب الأسرة، والفتاة بعد الزواج، والزوجة في حالة الطلاق مع وجود قسيمة الطلاق.