نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصصات مسابقة وزارة التعليم 30 ألف معلم 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت تخصصات مسابقة وزارة التعليم موضوعًا يثير التساؤلات المستمرة بين المواطنين، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مسابقة لتوظيف 30 ألف معلم، بهدف تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم.

وفي خطوة إضافية، أعلنت الوزارة عن مسابقة إضافية في يونيو المقبل، لاستكمال العدد المطلوب في مسابقتي العامين الأول والثاني، حيث يستهدف تعيين 90 ألف معلم بحلول نهاية عام 2024 وفقًا للخطة المعتمدة.

تعرضت التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التعليم بواسطة الجهاز الإداري، حيث يشترط للمتقدمين أن يحملوا مؤهلات عالية في تخصصات متنوعة، مثل تربية تعليم ابتدائي، تربية تعليم أساسي، تربية معلم فصل، تربية نوعية تعليم أساسي، وتربية نوعية تعليم ابتدائي.

توضح بيانات التخصصات التي يحتاجها الجهاز الإداري للإدارة والتنظيم حاجتهم إلى 11،114 معلمًا مساعدًا للفصل، و18،886 معلمًا مساعدًا للمادة.

يتأهب الجهاز للتحضير والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مسابقة المعلمين، بتحديد الشروط والضوابط اللازمة للتقديم، وضمان شفافية العملية مع تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

يُشير إلى أن عملية التقديم ستتم عبر البوابة الحكومية وفقًا للشروط المعمول بها.