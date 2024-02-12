نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة الدعم التمويني في شهر رمضان 2024.. فئات تستحق إضافة المواليد في البطاقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير موضوع زيادة الدعم التمويني تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خصوصًا مع تداول بعض الأخبار حول تعديلات في دعم شهر فبراير 2024.

تتحدث بعض الأخبار عن تطبيق زيادة في الدعم التمويني خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف العبء على الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.

وعلى الرغم من التكهنات حول إضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموين، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار ليست صحيحة، وأنه لن يكون هناك زيادة في دعم التموين.

فيما يتعلق بإضافة مواليد جديدة في بطاقات التموين، فإن هناك فئات محددة مستحقة لهذا الإضافة، مثل أطفال الأسر ذات الدخل الشهري الذي يقل عن 2000 جنيه، وأطفال الأسر المستفيدة من برامج التكافل والكرامة والذين يحملون بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى أطفال النساء المطلقات والأرامل.