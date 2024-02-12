نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم ندوة للسفير محمد العرابي حول "الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، أمس الأحد، ندوة استضافت فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في لقاء مفتوح معه داخل النقابة للصحفيين والجمهور.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الشؤون العربية، إن اللقاء دار حول "الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير".

وأشار إلى أهمية هذا الموضوع، والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله، في ظل المتغيرات السريعة الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية والعربية، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلى على أهل فلسطين في غزة.

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