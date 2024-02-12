نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الفائدة على الحسابات بعد الزيادة في البنك الأهلي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "في أعقاب الزيادة في البنك الأهلي، يتساءل عملاء البنك عن سعر الفائدة على حساباتهم.

تُعد حسابات البنوك بديلًا ممتازًا لشهادات الاستثمار بفضل مزاياها، مثل حرية الإيداع في أي وقت وإمكانية السحب في أي لحظة.

السؤال الآن هو عن السعر النهائي للفائدة بعد الزيادة الأخيرة.

البنك الأهلي أعلن عن الفائدة المضافة للحسابات بعد الزيادة التي أقرها البنك المركزي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

- عائد شهري يصل إلى 8.80٪.

- عائد ربع سنوي يصل إلى 8.85٪.

- عائد نصف سنوي يصل إلى 8.90٪.

- عائد سنوي يصل إلى 9.00٪.

تختلف نسب العائد حسب شرائح الرصيد، حيث تبدأ من 5.20٪ للرصيد من 3001 إلى 5000، وتصل إلى 7.50٪ للرصيد من 500.001 إلى 1.500.000.

أما بالنسبة لسعر العائد على الحساب، فيتغير حسب فترة سحب الفوائد، حيث تتراوح نسبة الفائدة من 6.00٪ للسحب الشهري إلى 6.25٪ للسحب السنوي. يوفر البنك الأهلي بذلك خيارات مرنة تتناسب مع احتياجات عملائه."