نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصعب 3 ايام قادمة.. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء والخميس في مصر وأماكن سقوط الامطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من التقلبات الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس.

أكدت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض إلى ما بين 10 و11 درجة مئوية على المدن الجديدة. توقعت أيضًا نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يعزز شعور البرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

التغيرات الجوية تشمل انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع هطول أمطار متفاوتة على شمال البلاد، وتصاحبها رياح نشطة تعزز من برودة الطقس.

الأوضاع الجوية ستشهد تغيرات أكبر يوم الأربعاء، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، وطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا في مختلف المناطق، مع تكوّن الثلوج على قمم جبل موسى وسانت كاترين.

في الأيام الثلاثة المقبلة، تتوقع الهيئة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع انخفاض في درجات الحرارة على مستوى البلاد، حيث يتسبب الطقس البارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا في تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الرياح النشطة ستعزز من إحساس البرودة في معظم المناطق.