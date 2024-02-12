نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استعلم عن كارتك".. رابط مباشر للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "استعلم عن كارتك".. رابط مباشر للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تحرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الكامل لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحسين جودة حياتهم، وبناءًُ على ذلك تم إطلاق كارت الخدمات المتكاملة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن لمالكيه الاستفادة من الكثير من الخدمات، خلال الأسطر التالية سوف نوضح رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة في مصر 2024



يمكن لأصحاب الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة بشكل إلكتروني على أن يتم الاستعلام وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

اختيار خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من القائمة الرئيسية.

انقر على خدمة الاستعلامات ثم خدمة كارت الخدمات.

إدخال الرقم القومي.

التأكد من صلاحية البطاقة.

انقر على استعلام.



مميزات كارت الخدمات المتكاملة



يتمتع كارت الخدمات المتكاملة بعدد من المزايا وتأتي على النحو التالي:

سهل الاستخدام كما يمكن استخدامه في مختلف الجهات التي تقدم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يوفر الوقت والجهد وذلك لعدم الحاجة للحصول على أي أوراق رسمية أخرى.

يساعد مستخدميه في الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات.

خصومات خاصة عند استخدام النوادي.

كما أن كارت الخدمات المتكاملة يتيح الدمج في مختلف المراحل التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد.

خصومات خاصة عند الانضمام إلى مراكز الشباب.

يساعد هذا الكارت على الحصول على أكثر من معاش وهذا يزيد من الدعم المالي للمستخدمين لهذا الكارت.