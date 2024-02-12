نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح واحد فى ثالث أيام الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت اليوم خلال اليوم الثالث لفتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، طلب واحد للترشح وهو الزميل محمد محمدى ( جريدة العربي) مرشح لعضوية المكتب التنفيذى للرابطة.

يذكر أنه منذ فتح باب الترشح تلقت النقابة طلبات الزملاء المرشحين،حيث ترشح على منصب رئيس الرابطة حسن خلف الله (الأهرام) وعلى منصب أمين الصندوق إيهاب شعبان (الجمهورية) وعلى منصب عضوية المكتب التنفيذى عبير عبد الواحد (صوت الأمة) وهشام أبو حديد (المصري اليوم) ومحمد تركي (الإذاعة والتليفزيون) ومحمود عبد السميع(الاهرام) وأحمد الجيوشى (السوق العربية).

وتتلقى اللجنة المشرفة طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، غدا الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وتنتهى يوم الأربعاء (14 فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد وتضمن في عضويتها الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.