أحمد جودة - القاهرة - "مستقبلك مش هضيع".. رابط استمارة الثانوية العامة 2024 - سجل الآن

مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 يبحث الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي بمصر عن لينك استمارة الثانوية العامة 2024 حيث تم فتح لينك التقديم على امتحانات الصف الثالث الثانوي وبدء ملء الاستمارات للطلاب والطالبات ويجب على الطلاب والطالبات تقديم الاستمارات الخاصة بهم في المدارس من يوم 11 من شهر فبراير الجاري إلى يوم 29 من شهر فبرابر الجاري وفيما يلي سنعرض لكم لينك استمارة الثانوية العامة 2024 وكيفية الدخول على الموقع وتسجيل البيانات وايضا سنوضح لكم شروط التقديم لملء الاستمارة للثانوية العامة.

لينك استمارة الثانوية العامة 2024



يبحث الكثير والكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمصر عن لينك استمارة الثانوية العامة وكيفية التسجيل اذ تم فتح التسجيل للاستمارات يوم الاحد من شهر يناير الماضي وسينتهي التسجيل لاستمارة الثانوية العامة يوم 22 من شهر فبراير الجاري وعلى جميع الطلاب والطالبات سرعة التوجه إلى الموقع وتقديم البيانات وتسليم الاستمارات إلى المدارس قبل الميعاد المحدد، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان تسجيل الاستمارة سيكون عبر الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا

خطوات التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2024



الخطوة الاولى: يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

الخطوة الثانية: يجب عليك مسبقا ان يكون عندك بريد الكتروني خاص بك وقم بتسجيل الدخول وكتابة الرقم السري الخاص بالبريد الالكتروني

الخطوة الثالثة: اكتب كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم رفع البيانات في الاستمارة.

الخطوة الربعة: قم بحفظ الاستمارة PDF ومن ثم اطبعها وقدمها إلى المرسة التابع لها