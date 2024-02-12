انت الأن تتابع خبر كم باقي على رمضان 2024؟ بدء العد التنازلي.. دعاء استقبال شهر الروحانيات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع بداية شهر شعبان 1445، يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، بناء على ذلك يتساءل الكثير من المواطنين في مصر عن كم باقي على رمضان 2024؟، خلال التقرير المفصل سنتعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2024.
موعد شهر رمضان 2024
- وفقًا للحسابات الفلكية، كشف عن موعد شهر رمضان 2024، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على موعد قدوم شهر رمضان 2024، حيث من المنتظر أن يحل شهر رمضان 2024، يوم 11 مارس المقبل، لذلك يتساءل الآلاف من المواطنين في مصر عن كم باقي على رمضان 2024؟.
كم باقي على رمضان 2024؟
- يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن كم باقي على رمضان 2024؟، بناء على الحسابات الفلكية بأن أول أيام شهر رمضان ستكون في يوم 11 مارس المقبل بناء على ذلك كم باقي على رمضان 2024 وهم 29 يومًا، في هذه الحالة نكون أجابنا على سؤال كم باقي على رمضان 2024؟.
موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024
- من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية بأن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 ستكون يوم 29 شعبان 1445، خاصة وأن الرؤية الشرعية سوف تختلف من بلد إلى أخرى.
- دعاء استقبال شهر رمضان 1445
- بعد ما شرحنا وأجابنا على سؤال المحير للمواطنين بشأن كم باقي على رمضان 2024؟، إليكم دعاء استقبال شهر رمضان 1445، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية على النحو التالي:
- -أشهد أن الله سبحانه وتعالي أكرمني وسترني وأعطاني من فضله الواسع وأنعمت علي بفيض كرمك وجودك”.
- -اللهم أجعلني من المتوكلين عليك.. واجعلني من الفائزين لديك.. واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا رب العالمين.
- -اللهم حبب إلى الإحسان وكره إلى الفسوق والعصيان.. وحرم على سخطك.. يا غياث المستغيثين.
- -اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.. ونبهني فيه عن نومه الغافلين.. وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
- – اللهم إني نويت أن صون شهر رمضان بأكمله فتقبله مني.. واغفر لي من ذنبي فإنك أنت السميع العليم.
- – اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة.. وقنا عذاب النار.. فاغفر لي يا أرحم الرحمين.. وأرزقني الأجر والعافية وأبعد عنا كل شر وقرب لنا الخير يا الله.
- – اللهم إياك نعبد وبك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونرجو رجمتك ونخاف عذابك عن عذاب الجد بالكفار ملحق.
- – اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.
- – اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأغفر لنا وارحمنا وارزقنا وأنت خير الرازقين.
- – اللهم مع استقبال شهر رمضان بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد.
- – اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير ويحسن حالنا ويطهر أنفسنا ويهذب أرواحنا اللهم اعتق رقابنا فيه من النار، وارزقنا الجنة من باب الريان.
- – اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن يارب العالمين.
- – اللهم بلغنا شهر رمضان وأجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهم والحزن والضيق.
- – اللهم ونحن نستقبل شهر رمضان أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب.
- – اللهمّ إنّ هلال الشهر الكريم قد أهلّ علينا فاقسم لنا أن نكون فيه من الصائمين القائمن، ولا تجعلنا من النائمين فيه والغافلين، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا لتتوب علينا يا ربنا لنتوب إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين.
- – اللهم أهلّ هلال شهر رمضــان المبارك علينا وسلمنا له وبلغنا إيّاه وقد عفوت عن سيئاتنا وغفرت ذنوبنا، اللهمّ واكتب لنا أن نكون من المتحابين فيك مع أهلينا وأحبتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين.
- – اللهمّ أهلّ علينا هلال هذا الشهر المبارك، وأعنّا فيه على الصيام والقيــام وغضّ البصر وحفظ اللسان، اللهم لا تدع لنا فيه ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلا فرجّته، وأقسم لنا فيه أن نكون من عتقاء النار يا أرحم الراحمين.