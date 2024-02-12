نقيب الإعلاميين: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية ومستعدون لكل السيناريوهات

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أحمد جودة - القاهرة - أدان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، التصعيدات المستمرّة من الجانب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وقال في بيان له، إنها تصعيدات متعمدة الهدف، منها محاوله تصفية القضية الفلسطينية، وإن الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في رفح، تخالف كل القوانين والأعراف الدولية، وتنافي وتجافي القيم الإنسانية بكل ما تحمله الكلمه من معنى.

وأضاف أن القصف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ أمس في مدينة رفح الفلسطينية، ضد المدنيين العُزّل، هو حرب إبادة جماعية، وتحت مرأى ومسمع العالم كله.

وتابع: “لو شهدنا اقتحامًا من الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، ستكون كارثة إنسانية حقيقية، تهدد حياة مليون ونصف المليون من أهالي فلسطين”.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن مصر مستعدّة لكل السيناريوهات المُحتملة، التي يُترقّع حدوثها حال اقتحام إسرائيل لرفح.

وأشاد “سعدة” بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية. في التعامل مع مثل هذة الأزمات، واصفًا إياها بـ "الحكيمة"، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأن أعلن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن هذا الموقف لن يتغيّر؛ لأن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

وطالب نقيب الإعلاميين، المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤوليته، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى مائدة المفاوضات، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.