نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق الاسكان الاجتماعي 2024.. سكن لمحدودي الدخل من خلال cservices.shmff.gov.eg في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الشباب الباحثون عن روابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي للطرح الجديد 2024 يمكنهم العثور على المعلومات في الإعلان رقم 18 الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، حيث يتم طرح شقق كاملة التشطيب في مختلف المحافظات، مثل العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

أسعار الوحدات تتراوح بين 350 ألف جنيه و500 ألف جنيه، مع مقدم حجز يتراوح بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، وتوفر فترات تقسيط تمتد من 5 إلى 7 سنوات إلى 30 سنة كحد أقصى.

تشمل أماكن طرح الشقق مدن متنوعة مثل 6 أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة.

لحجز الوحدة، يجب تقديم الوثائق المطلوبة مثل نسخة من بطاقة الهوية وشهادة الميلاد والدرجة العلمية، إلى جانب توفير مرافق حديثة وشهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة التجنيد وشهادة ميلاد الزوجة.

اتاحة هذه الفرص تعكس التزام وزارة الإسكان بتوفير الإسكان الاجتماعي لفئات محدودة الدخل في مصر.