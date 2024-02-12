نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الأطباء البيطريين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح.. وتؤكد: ندعم القيادة السياسية في تحركاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الوحشي على رفح الفلسطينية التي تكتظ بالسكان النازحين من شمال ووسط قطاع غزة وسقوط عدد كبير من الشهداء من بينهم، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.

وأشار سليم، إلى أن استهداف مدينة رفح، التى باتت تأوى ما يقرب من مليون ونصف فلسطينى، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، يعد دليلا فعليا على تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى، لافتا إلى أن اجتياح الكيان الصهيونى لرفح إنما هو استمرار لجرائم الحرب التى يقوم بها ضد الشعب الفلسطينى رغم التحذيرات المصرية والدولية، كما أنه تصعيد خطير وتهديد للسلام فى المنطقه بأكملها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية، لحماية أمن مصر القومى، مشددا على رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، داعيا الشعب المصرى كله بالإصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا التوقيت الدقيق، فى ظل المؤمرات التى تحاول النيل من استقرار وسلامة الوطن.