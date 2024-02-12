انت الأن تتابع خبر زيادة مرتبات المعلمين 2024.. الجدول بعد الارتفاع الأخير ومكافأة الامتحانات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المعلمين معرفة زيادة مرتبات المعلمين 2024 الذي دخل في حيز التنفيذ مع بداية شهر مارس القادم، وهذا بعدما حصلت على موافقة مجبس النواب أثناء الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم الاثنين، ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.

زيادة مرتبات المعلمين 2024

وانتشر سؤال بين جميع المعلمين عن زيادة مرتبات المعلمين 2024 الذين يحصلون عليها في شهر مارس القادم، وهي من ضمن زيادة مرتبات المعلمين 2024، وهي تستهدف الموظفين الذين لا يقل الحد الأدنى عن 6000 جنيه بدلاً من 4000 جنيه، وهي التي كانت تمثل القيمة الخاصة بالحد الأدنى للأجور إلى الشهر الحالي، وتأتي الزيادة كما يلي:

كبير معلمين: تحصل الدرجة الوظيفية في مرتبة كبير معلمين على زيادة تقدر بـ 360 جنيهاً.

معلم خبير: تحصل الدرجة الوظيفية في مرتبة معلم خبير على زيادة تقدر بـ 330 جنيهاً.

معلم أول “أ”: تحصل الدرجة الوظيفية في مرتبة معلم أول أ على زيادة تقدر بـ 250 جنيهاً.

معلم أول: تحصل الدرجة الوظيفية في مرتبة معلم أول على زيادة تقدر بـ 200 جنيهاً.

معلم/ معلم مساعد: تحصل الدرجة الوظيفية في مرتبة معلم/ معلم مساعد على زيادة تقدر بـ 250 جنيهاً.

حافز أداء شهري إضافي

ويأتي من ضمن زيادة مرتبات المعلمين 2024 ما يخص حافز الأداء الشهري الإضافي، وتتم زيادته وهو يكون آخر بالنسبة لكل المعلمين في الأزهر الشريف، وهي التي تشمل على ما يلي: