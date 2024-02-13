انت الأن تتابع خبر أماكن معرض أهلا رمضان 2024.. هيفتح أبوابه للمواطنين يوم 15 فبراير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر أماكن معرض أهلا رمضان 2024 من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع المواطنين في الوقت الحالي، وهذا يأتي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك،

أماكن معرض أهلا رمضان 2024

نقدم أمام جميع المواطنين أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في كل المحافظات، ويريد الجميع معرفتها والتي تكون في محافظتي القاهرة والجيزة، ويفتح أبوابه من يوم 15 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر كامل ويكون في العديد من المحافظات، ويكون كما يلي:

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

المعصرة والتبين.

ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

في شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

في حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

في منطقة زهراء المعادي.

ميدان العرب بالمعادي.

ميدان الحرية بالمعادي.

شارع 9 بالمقطم.

حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

16 شارع الفالوجا بالعجوزة.

خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

شارع البطل أحمد عبد العزيز.

شارع الحوفي بمدينة الأوقاف

29 شارع جامعة الدول العربية

شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد.

شارع المشروع بميت عقبة.

كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم

شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

أسعار السلع في معرض أهلًا رمضان 2024

وأعلنت وزارة التموين عن أنه سوف يتم العمل على توقير السلع الغذائية في كل معارض أهلا رمضان 2024 بجميع المحافظات، وهي تكون عليها تخفيضات تصل لـ 30%، وهذا يأتي ضمت الإطار الخاص بتخفيف الأعباء على المواطنين، والسلع هي: