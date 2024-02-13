نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|رفع الحد الأدنى للأجور 2024 للمرة السادسة من 1200-6000 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل|رفع الحد الأدنى للأجور 2024 للمرة السادسة من 1200-6000 ، تعاني مصر في الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في أسعار جميع السلع والخدمات، مما أثر بشكل كبير على المواطنين. استجابةً لهذه التحديات، اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجديدة والتاريخية، من بينها مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2024، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي. سنقدم لكم في السطور القادمة جميع تفاصيل هذه القرارات الجديدة.

قرارات إضافية جديدة

إليكم مجموعة من القرارات الإضافية المتخذة من قبل الرئيس المصري كالتالي:

تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه بهدف تعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى والمعلمين.

زيادات إضافية بقيمة 15 مليار جنيه للأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين.

تم تخصيص مبلغ 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لرواتب المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي، بقيمة تتراوح ما بين 325 جنيه إلى 475 جنيه.

تم تخصيص مبلغ 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهن بالجامعات والمراكز البحثية والمعاهد.

إقرار زيادة إضافية بقيمة 4،5 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقيمة تتراوح من 250 جنيه إلى 300 جنيه وذلك في بدل مخاطر المهن الطبية كزيادة أوشكت على الاقتراب من نسبة 100% في بدل المبيت والسهر.

تم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن مصري، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه.

زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح قيمة الزيادة خلال عام 55% من إجمالي قيمة المعاش.

تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه للمعاشات الخاصة بـ تكافل وكرامة في السنة المالية 2024/2025.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة في الحكومة وكلا القطاعين العام والخاص بنسبة تصل إلى 33%، من مبلغ 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

عاجل|رفع الحد الأدنى للأجور 2024 للمرة السادسة من 1200-6000

رفع الحد الأدنى للأجورعاجل|رفع الحد الأدنى للأجور 2024 للمرة السادسة من 1200-6000، تعاني مصر في الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في أسعار جميع السلع والخدمات، مما أثر بشكل كبير على المواطنين. استجابةً لهذه التحديات، اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجديدة والتاريخية.

من بينها مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2024، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي. سنقدم لكم في السطور القادمة جميع تفاصيل هذه القرارات الجديدة.