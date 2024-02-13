نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختلفت أسعار ياميش رمضان 2024 في هذا العام مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” أسعار ياميش رمضان 2024 حسب ما جاء في الأسواق في التالي:

يتراوح سعر كيلو التين المجفف ما بين 60 جنيه و150 جنيه مصري.

بالنسبة إلى سعر كيلو الزبيب فهو يتراوح ما بين 80 جنيه للنوع السوري و250 جنيه للنوع الإيراني.

أما سعر كيلو القراصيا فهو يتراوح بين 40 جنيه للنوع العادي، بينما 120 جنيه للنوع منزوع النوى.

كما أن سعر كيلو التمر وصل إلى 40 جنيه مصري للنوع العادي، بينما 150 جنيه للنوع الفاخر.

أيضًا سعر كيلو الخوخ المجفف يتراوح ما بين 50 جنيها و120 جنيه مصري.

بالإضافة إلى أن سعر لفة قمر الدين تتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى المشمشية 200 جرام فتبلغ نحو 149 جنيه مصري.

بينما سعر كيلو التمر فهو يتراوح ما بين 40 جنيه مصري للنوع العادي، بينما 150 جنيه للنوع الفاخر.

أسعار المكسرات رمضان 2024

يتراوح سعر كيلو الكاجو ما بين 300 جنيه إلى 650 جنيه مصري.

بينما سعر كيلو اللوز يبدأ من 250 جنيها، ويصل إلى 550 جنيه مصري.

يبدأ سعر كيلو الفستق الحلبي من 350 جنيها إلى 600 جنيه مصري.

أما سعر كيلو البندق فهو يتراوح ما بين 200 جنيها و450 جنيه مصري.

في النهاية، يبدأ سعر كيلو عين الجمل من 220 جنيها، ويصل إلى 400 جنيه مصري.

أسعار قمر الدين

بدأ سعر قمر الدين جميلة وزن 400 جرام 74 جنيه مصري.

يصل سعر لوز مقشر ني توب فاليو وزن 150 جرام إلى 86 جنيه مصري.

في حين وصل سعر التين المجفف النخيل 300 جرام إلى 97 جنيه مصري.