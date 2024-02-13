نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تُحذر من تقلبات الطقس: عواصف رعدية وأمطار غزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي غدًا الأربعاء 14 فبراير 2024، تستمر لثلاثة أيام، حيث يتوقع سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد على المحافظات الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة ستنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد تشدد على ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس.

المحافظات المتوقع سقوط الأمطار فيها هي: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، مطروح، بورسعيد.

توقعات الطقس اليوم الثلاثاء تشير إلى أمطار خفيفة على مناطق مختلفة، مع تحذيرات من حالات رياح واتربة على بعض المناطق، مع ارتفاع متوقع في حالة البحرين.