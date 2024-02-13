نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من حالة عدم استقرار جوي يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذير من حالة عدم استقرار جوي يوم الأربعاء 14 فبراير 2024: تنبيه من هيئة الأرصاد حول حالة جوية مستقبلية تؤثر على المحافظات الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس، بالإضافة إلى سيناء ومدن القناة والقاهرة الكبرى. هذه الحالة ستتسم بسقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

الأرصاد تشير إلى انخفاض درجات الحرارة على نطاق واسع بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، وتوقعات بنشاط للرياح يعزز من إحساسنا ببرودة الطقس.

خرائط الطقس تكشف عن المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها، بما في ذلك الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، مطروح، بورسعيد. وتشير التوقعات أيضًا إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

يجب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس، مع التركيز على تقليل الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال شهر أمشير.

لمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تسود أجواء دافئة نهارًا وتتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة، مع تحذيرات من حالات رياح واتربة.

حالة البحار تتراوح بين المعتدلة إلى المضطربة، حيث يتوقع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر في البحر المتوسط وبين 1.5 و2 متر في البحر الأحمر، مع اتجاهات رياح محددة لكل بحر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فإن القاهرة ستسجل 23 درجة مئوية نهارًا و12 درجة مئوية ليلًا. وهكذا تستمر التوقعات لمختلف المدن والمحافظات عبر البلاد.