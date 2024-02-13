جهز محفظتك.. الزيادة في مرتبات الموظفين بنسبة 24% بداية من العام الجديد 2024.. والصرف في الموعد المحدد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم تداول الكثير من الأسئلة التي تخص زيادة المرتبات لشهر يناير حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن تلك الزيادة، إضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بذلك، وبالفعل تم اعتماد هذا القرار من قبل وزارة المالية في شهر ديسمبر لعام 2023، وللتوضيح أكثر تابعونا من خلال السطور التالية لنوافيكم بكافة التفاصيل اللازمة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

قد حددت الجكومة الزيادة المقررة للموظفين على حسب الدرجة الوظيفية لكل منهما والتي تنص على ما يلي:

الدرجة الخامسة يتم حصولها على مبلغ 4500 جنيه.

أما عن الدرجة العليا يتم حصولها على مبلغ 9000 جنيه.

بالنسبة إلى الدرجة الرابعة سيتم حصولها 7500 جنيه بعدما تحصل على 5000 جنيه.

بينما الدرجة الثالثة يتم حصولها على 5500 جنيه.

زيادة المرتبات لعام 2024

قد أوضح نائب لجنة القوى عن تلك الزيادة التي وضعت لمساعدة الموظفين لسد احتياجاتهم المعيشية والقدرة على مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد خاصة بعد الغلاء الذي يشهده الجميع، ونظرًا لأن الحكومة تحاول دائما مساعدة المواطنين وتقديم الدعم لهم لتجاوز تلك المرحلة فقد تم تحديد تلك الزيادة.

وجاء قرار الزيادة لكافة الدرجات الوظيفية كما حددت قيمة الحد الأدنى والأقصى للرواتب وذلك لحرص الحكومة على مساعدة الموظفين، ومن خلال هذا الخبر قد انتشر السرور والفرح بين الموظفين وهم في انتظار صرف هذه الزيادة التي يتم الحصول عليها عن طريق ماكينات الصراف الآلي.