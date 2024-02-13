نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ٣ ايام.. الارصاد تحذر من حالة عدم استقرار جوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي تستمر لمدة 3 أيام.

المناطق المعنية تشمل المحافظات الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ومنطقة خليج السويس، وسيناء ومدن القناة والقاهرة الكبرى، حيث من المتوقع سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق.

تتناقص درجات الحرارة على مستوى البلاد غدا بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح يعزز من إحساس البرودة الجوية.

الأرصاد الجوية تشدد على ضرورة التحذير واتخاذ الاستعدادات لمواجهة تغيرات الطقس خلال شهر أمشير، بهدف التقليل من تأثيرات الظواهر الجوية المتوقعة.

مناطق سقوط الأمطار والعواصف:

خرائط الطقس تكشف عن المحافظات التي ستشهد سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد، وتشمل (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، مطروح، بورسعيد). هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة في مناطق من خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد، ممتدة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء، والقاهرة والجيزة والقليوبية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء:

تسود أجواء دافئة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. الأمطار المتوقعة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وقد تكون رعدية بنسبة حدوث تقدر بنحو 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات.

توقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة تقدر بـ40% على مناطق من وسط وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة. قد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.

توقعت خرائط الطقس نشاطًا للرياح على المناطق الساحلية والوجه البحري وجنوب الصعيد، مع احتمال تكون عواصف رملية وغبار على المناطق الساحلية الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وقد تمتد هذه الظواهر إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة البحار:

تتراوح حالة البحر المتوسط بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح جنوبية شرقية.

توقعات درجات الحرارة ليوم الثلاثاء:

- القاهرة: 23 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- 6 أكتوبر: 24 درجة نهارًا / 10 درجات ليلًا

- بنها: 23 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- دمنهور: 22 درجة نهارًا /