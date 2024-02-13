نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية زعبيب أمشير.. إنذار جوي عاجل بشأن الطقس: الأمطار تضرب بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "تحذير من حالة الطقس يوم الأربعاء 14 فبراير 2024: أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي متوقعة يوم الأربعاء وتستمر لثلاثة أيام. هذه الحالة ستؤثر على المحافظات الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ومنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى سيناء ومدن القناة والقاهرة الكبرى، متسببة في سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق.

تتناقص درجات الحرارة على مستوى البلاد بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، وذلك وسط نشاط للرياح الذي يزيد من إحساس البرودة.

وفي هذا السياق، قدّمت الأرصاد الجوية تنبيهًا بضرورة توخي الحذر واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواجهة تقلبات الطقس خلال شهر أمشير، بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

المناطق المتأثرة بالأمطار:

كشفت خرائط الطقس عن المحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها، وهي: (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، مطروح، بورسعيد). هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من منطقة خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد، ممتدة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء، والقاهرة والجيزة والقليوبية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء:

تسود أجواء دافئة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. ومع توافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة تقريبية 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يمكن أن تمتد هذه الأمطار ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات.

من المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة بنسبة تقريبية 40% على مناطق من وسط وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة. قد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.

توقعت خرائط الطقس نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وقد تمتد هذه الظواهر إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة البحار:

تتراوح حالة البحر المتوسط بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح جنوبية شرقية.

توقعات درجات الحرارة ليوم الثلاثاء:

- القاهرة: 23 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- 6 أكت