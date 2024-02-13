نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف موعد تقلبات الطقس وخريطة سقوط الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبيه بحالة الطقس يوم الأحد 12 فبراير 2024: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة في أجزاء من غرب البلاد، حيث نوهت بأهمية ارتداء الكمامات خاصة لأصحاب الجيوب الأنفية ومرضى الصدر عند الخروج إلى الشارع.

أظهرت خرائط الطقس نشاط الرياح على معظم المناطق، متزامنًا مع اليوم الثالث من شهر أمشير المعروف بتقلباته الجوية.

حالة الطقس اليوم الأحد:

صباحًا، من المتوقع تشكل شبورة مائية كثيفة قد تتحول إلى ضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تميل درجات الحرارة للارتفاع نهارًا على معظم المناطق، فيما تكون شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى غدًا 23 درجة مئوية.

تحذر خرائط الطقس من نشاط الرياح في أقصى غرب البلاد قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة البحار:

في البحر المتوسط، يتوقع أن تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع المتر، مع رياح سطحية جنوبية شرقية.

أما في البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

- القاهرة: 23 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- 6 أكتوبر: 23 درجة نهارًا / 11 درجة ليلًا

- بنها: 23 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- دمنهور: 22 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- وادي النطرون: 22 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- كفر الشيخ: 22 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- المنصورة: 23 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- الزقازيق: 23 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- شبين الكوم: 23 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- طنطا: 23 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- دمياط: 20 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- بورسعيد: 20 درجة نهارًا / 13 درجة ليلًا

- الإسماعيلية: 23 درجة نهارًا / 10 درجة ليلًا

- السويس: 22 درجة نهارًا / 09 درجة ليلًا

- العريش: 21 درجة نهارًا / 11 درجة ليلًا

- رفح: 21 درجة نهارًا / 10 درجة ليلًا

- رأس سدر: 24 درجة نهارًا / 11 درجة ليلًا

- نخل: 21 درجة نهارًا / 05 درجات ليلًا

- كاترين: 18 درجة نهارًا / 02 درجة ليلًا

- الطور: 23 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- طابا: 22 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- شرم الشيخ: 25 درجة نهارًا / 15 درجة ليلًا

- الإسكندرية: 21 درجة نهارًا / 12 درجة ليلًا

- العلمين ال