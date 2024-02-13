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محافظة الجيزة: رفع ٨٠٠ حالة إشغال للمحال والكافيهات بحدائق الأهرام

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٨٠٠ حالة إشغال للمحال والكافيهات بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمواصلة حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والمطاعم والمقاهي من الطرق بقطاع هضبة الاهرام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بشن حملة مكبرة، على قطاع هضبة الاهرام واسفرت عن مصادرة عدد ٨٠٠ حالة اشغال متنوعة عباره كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودرجات بخارية.

كما تم إيداع المضبوطات مخازن القطاع واستهدفت الحملة شوارع الضغط العالي والثروة المعدنيه وشوارع العشرين بالقطاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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