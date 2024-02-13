نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف” 600 جنيه ” لهذه الفئات من الموظفين شهريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسن شحاتة وزير العمل، يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، عن استمرار صندوق إعانات طوارئ العمال في دعم ورعاية العاملين الذين يواجهون صعوبات في أماكن عملهم، من خلال صرف إعانات الأجور، بهدف تعزيز الإنتاجية والنهوض بالمنشآت التي يعملون فيها.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية والحماية للعمال.

قدمت إدارة الصندوق تقريرًا أكدت فيه أنه منذ إنشائه في عام 2002 وحتى نهاية يناير 2024، قد تم صرف مبلغ إجمالي قدره مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، حيث استفاد منها 423 ألف و670 عامل في 3983 منشأة. في إطار تلك الجهود، تم صرف 35 مليون و600 ألف جنيه خلال يناير 2023 وحتى يناير 2024، واستفاد منها 4 آلاف و795 عامل في 17 منشأة.

يأتي هذا في إطار الدور القومي للصندوق الذي يقوم بدفع أجور العمال الذين تواجه شركاتهم تحديات خارجية وداخلية. تمويل الصندوق يأتي بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين في المنشآت العامة والخاصة التي يعمل بها 30 عاملًا أو أكثر. تلتزم هذه المنشآت بسداد هذه النسبة إلى الصندوق. وأكدت الوزارة أن مجلس الإدارة ناقش أيضًا الأوضاع المالية للصندوق وتوزيع الإعانات وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، حيث يتم صرف الإعانات بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت.