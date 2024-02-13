نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفق وزارة الدفاع المصرية.. موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري 2024 بالشروط المطلوبة للتقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حالات البحث بين المواطنين حول موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري لعام 2024، إذ أعلنت القوات المسلحة عن فتح باب التقديم للتجنيد في الجيش لهذا العام، مستهدفة الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من المدارس الأزهرية الإعدادية، مع شرط تحقيق نسبة لا تقل عن 60% أو أكثر.

فيما يتعلق بموعد فتح باب التطوع في الجيش لعام 2024، أعلنت القوات المسلحة أن التقديم الإلكتروني سيكون مفتوحًا من 15 مارس 2024 حتى 4 مايو 2024. هذا التحديد الإلكتروني يأتي لتسهيل العملية على المواطنين، ويمكن تقديم الطلب من خلال وزارة الدفاع المصرية.

من الشروط الرئيسية للتطوع في الجيش المصري لعام 2024:

- حاصل على الإعدادية أو ما يعادلها.

- مجموع درجات لا يقل عن 60% في الإعدادية.

- العمر بين 15 و25 عامًا.

- الطول على الأقل 170 سم.

- مصري الجنسية، ووالديه أيضًا يجب أن يكونوا مصريين.

- اجتياز الاختبارات البدنية والصحية.

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، في مؤتمر صحفي، صحة إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين في إبريل 2024.