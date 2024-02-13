نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في تكافل وكرامة وطريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متطلبات الحصول على برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لعام 2024

يعد فهم الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لعام 2024 أمرًا حيويًا للمواطنين الراغبين في الاستفادة منه.

تحدد وزارة التضامن الاجتماعي هذه الشروط والمعايير، وسنقدم توضيحًا لها خلال السطور التالية.

تتضمن شروط التسجيل في البرنامج:

1. عدم العمل في القطاعين العام أو الخاص، وعدم الحصول على راتب تأميني أو مساعدة اجتماعية تتجاوز 400 جنيه.

2. وجود أطفال في الأسرة من الولادة إلى 18 عامًا، مع اشتراط أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل تعليم مناسبة.

3. تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مثل بطاقات الهوية الوطنية، شهادات الميلاد، ووثائق حالة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الانفصال.

4. يشترط على المتقدمين لبرنامج كرامة أن يكونوا من كبار السن (أكثر من 65 عامًا) أو مصابين بمرض أو إعاقة تمنعهم من العمل.

5. عدم امتلاك أراضي زراعية تزيد مساحتها عن نصف فدان أو فدان على التوالي، وعدم امتلاك عقارات أخرى أو محلات تجارية.

6. عدم العمل براتب ثابت في أي قطاع، خاصةً إذا كان دخل الأسرة أكثر من 1600 جنيه شهريًا.

للتسجيل، يتوجب على المتقدمين زيارة الوحدة الاجتماعية المحلية وتقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك بطاقات الهوية، شهادات الزواج والميلاد، وغيرها.