نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف 100 رغيف خبز دون بطاقة تموين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الخبز يعد من السلع الغذائية الأساسية والمهمة للمواطنين، ويثير رفع الدعم عن رغيف العيش اهتمامًا واسعًا.

في السطور التالية، سنلقي الضوء على حقيقة صرف 100 رغيف دون بطاقة.

**التغيير في الدعم:**

- قدمت وزارة التموين نظامًا جديدًا بكارت العيش للمواطنين، لتخفيف العبء الناتج عن ارتفاع الأسعار.

**كارت العيش الجديد:**

- عند شحن الكارت بـ 100 جنيه، يحصل المواطن على 125 رغيف.

- شحن بـ 50 جنيه يمنحه 62 رغيف.

- شحن بـ 25 جنيه يمنحه 26 رغيف.

**كيفية الاستفادة:**

- المواطن يستخدم الكارت لشراء العيش حسب قيمة الشحن.

- يتوجه إلى المخبز مع الكارت لصرف الخبز، حيث يتم إدخال الكارت وتحديد كمية الرغيف المطلوبة.

- يتم خصم الرغيف من رصيد الكارت.

**تسهيل الوصول:**

- وزير التجارة والتموين يشير إلى إصدار كارت جديد يعتمد على الدفع المسبق.

- مبادرة "كارت الخبز" توفر خيارًا للمواطنين دون بطاقة التموين، بتكلفة تتراوح من 20 إلى 100 جنيه.

هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الخبز وتقليل العبء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.